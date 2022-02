Giovinco torna in Serie A: ufficiale il suo approdo alla Sampdoria

La Serie A si appresta a riaccogliere Sebastian Giovinco. Il trequartista italiano è ufficialmente un nuovo calciatore della Sampdoria.

Il club blucerchiato ha perfezionato un'operazione lampo per assicurarsi il classe 1987 alla luce del grave infortunio che ha chiuso anzitempo la stagione di Manolo Gabbiadini.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club blucerchiato:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sebastian Giovinco (nato a Torino il 26 gennaio 1987). L’attaccante ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022.

Giovinco riparte dunque dal club blucerchiato, che lo vedrà in campo con la maglia numero 21. Svincolato sino al momento del nero su bianco con la società presieduta da Lanna, torna dunque sul palcoscenico nostrano dopo aver speso gli ultimi sei anni al di là dei confini europei.

L'ex Juve, infatti, ha vestito la maglia dei Toronto - prossima squadra di Insigne - dal gennaio del 2015 sino al 2018. Con la franchigia canadese la 'Formica Atomica' ha segnato 83 goal in 142 presenze vincendo un titolo MLS nel 2017.

L'articolo prosegue qui sotto

Conclusa l'esperienza made in Canada è maturato il passaggio all'Al-Hilal, club dal quale si è svincolato lo scorso agosto, non prima di aver infilato in bacheca due campionati e una Champions League asiatica tra il 2019 e il 2021.

Ad attenderlo, ora, c'è un nuovo capitolo tutto da scrivere nel Belpaese, contesto dove è cresciuto e si è affermato vestendo le maglie di Juventus, Empoli e Parma. Il suo palmares italiano conta quattro trofei, di cui due Scudetti e altrettante Supercoppe nazionali conquistate con la casacca bianconera.