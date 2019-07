Ufficiale, Gelson Martins è del Monaco: all'Atletico Madrid 30 milioni

In prestito al Monaco nella seconda parte della scorsa stagione, Gelson Martins resta nel Principato a titolo definitivo: contratto quinquennale.

Perso Diego Godin, e in attesa di salutare ufficialmente anche Antoine Griezmann, l' annuncia un'altra cessione: da oggi Gelson Martins è a tutti gli effetti un calciatore del .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il ventiquattrenne centrocampista portoghese aveva già trascorso in prestito nel Principato gli ultimi sei mesi della passata stagione. E oggi, come comunicato da entrambi i club, è stato riscattato interamente dal Monaco, che gli ha fatto firmare un contratto di 5 anni, fino al 30 giugno 2024.

🖊🇵🇹 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de @GelsonMartins_. Prêté en janvier par l’Atlético Madrid, le milieu offensif s’est engagé pour 5 saisons. Il est désormais lié avec le Club jusqu’en juin 2024.



📄➡ https://t.co/XauTCocOkP pic.twitter.com/KiKV7oO8nY — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 1 luglio 2019

Gelson Martins era arrivato all'Atletico Madrid appena un anno fa, proveniente dallo , nonostante un'aspra battaglia legale con il club biancoverde. Solo 8 le presenze in ; 16, con 4 reti, quelle collezionate invece in con la maglia del Monaco.

Le cifre dell'operazione non sono state comunicate, né dall'Atletico né dai monegaschi. Questi ultimi hanno però sborsato una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Gelson Martins, importante per la salvezza conquistata a maggio dalla squadra di Jardim.