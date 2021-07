Adesso è ufficiale: Felipe Anderson torna a vestire la maglia della Lazio

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Felipe Anderson torna ad essere un giocatore della Lazio. A comunicarlo negli scorsi minuti, tramite un comunicato, il West Ham:

"Il West Ham United può confermare di aver raggiunto un accordo per il trasferimento definitivo di Felipe Anderson alla Lazio, in Serie A. L'attaccante 28enne, entrato a far parte degli Hammers nell'estate del 2018, ha segnato 12 gol in 73 presenze a Claret & Blue. Ha trascorso la scorsa stagione in prestito con il Porto in Portogallo, giocando dieci partite per la squadra della Primera Liga. Tutti al West Ham United desiderano ringraziare Felipe Anderson per il suo contributo durante il suo periodo come Hammer e augurargli il meglio per il suo futuro".