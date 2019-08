Calciomercato, Tierney all'Arsenal: colpo in extremis dei Gunners

Kieran Tierney lascia il Celtic per approdare all'Arsenal, nelle ultimissime ore di calciomercato. Lo ha annunciato il club londinese.

In attesa dell'ufficialità di David Luiz, l' annuncia un altro colpo di calciomercato all'ultimo giorno utile in . Si tratta del terzino sinistro Kieran Tierney, in arrivo dal .

Il difensore scozzese ha sempre giocato solo ed esclusivamente per i biancoversi di Glasgow, fin dal 2004 e quindi dalle giovanili. Adesso il classe 1997 è pronto per il grande salto in Premier League, in un club di primo livello come l'Arsenal.

L'Arsenal non ha ancora annunciato l'accordo contrattuale con Tierney, ma informa i tifosi soltanto della firma dello scozzese su un "accordo di lunga durata". Unai Emery si reputa molto soddisfatto del suo acquisto.

"Sono molto felice che Tierney adesso sia un nostro giocatore. E' sicuramente un uomo di grande talento, che continuerà a migliorare nella nostra squadra".

Kieran Tierney andrà probabilmente a lottarsi una maglia da titolare con Sead Kolasinac sulla fascia sinistra, anche se rispetto al bosniaco è un giocatore più di corsa e tecnica.