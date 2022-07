Daniel Maldini lascia il Milan: ufficiale la cessione in prestito allo Spezia

L'attaccante di proprietà rossonera si trasferisce a titolo temporaneo al club ligure contro cui ha segnato il suo primo goal in Serie A.

Daniel Maldini è un nuovo giocatore dello Spezia. Il Milan ha ufficializzato la cessione in prestito dell'attaccante classe 2001 che si legherà al club ligure in vista della prossima stagione.

Proprio contro lo Spezia, Maldini ha segnato il suo primo goal in Serie A con la maglia rossonera lo scorso 25 settembre nel match terminato 2-1 in favore del Diavolo.

Dopo aver festeggiato il primo titolo della sua carriera con lo Scudetto vinto con la maglia del Milan in quel di Reggio Emilia lo scorso 22 maggio, il percorso di crescita del figlio d'arte proseguirà lontano da San Siro.

Nella scorsa stagione agli ordini di Pioli, Maldini ha collezionato 13 presenze complessive, di cui 8 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 3 gettoni in Champions League.

Il suo trasferimento in terra ligure rappresenta uno step necessario che gli garantirà un minutaggio sicuramente maggiore agli ordini del tecnico Luca Gotti.