Coutinho torna in Premier: ufficiale il suo passaggio all'Aston Villa in prestito

La sessione invernale di calciomercato si apre con un colpo di rilievo sull'asse Spagna-Inghilterra: è ufficiale il ritorno in Premier League di Philippe Coutinho che lascia il Barcellona per accasarsi all'Aston Villa in prestito fino al termine della stagione.

L'attaccante brasiliano, finito evidentemente ai margini del progetto blaugrana, ritorna in Inghilterra, alla corte di Steven Gerrard, suo compagno ai tempi del Liverpool.

Coutinho, infatti, ha già vissuto una precedente esperienza nella massima serie inglese vestendo la maglia dei Reds dal 2012 al 2018 segnando 54 goal in 201 partite.

Si chiude, invece, l'avventura in blaugrana: quattro stagioni - con un prestito al Bayern nel mezzo - e pochissimi lampi di un talento ammirato solamente a sprazzi in terra catalana.