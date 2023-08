Fortemente voluto da Guardiola al Barcellona nel 2009, riparte dal club con il quale è cresciuto ed ha vinto moltissimo.

Un lungo girovagare che alla fine l’ha riportato, per l’ennesima volta, a casa. Dmytro Chygrynskiy a trentasei anni riparte dal suo Shakhtar.

A comunicare l’inizio di quella che è la sua quarta avventura con la compagine di Donetsk è stato lo stesso club ucraino con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale e con un post pubblicato su Instagram con il quale gli ha dato il suo ‘Bentornato a casa’.

L'articolo prosegue qui sotto

Una carriera particolare quella di Chygrynskiy che, esploso giovanissimo proprio con la maglia dello Shakhtar, nell’estate del 2009 è approdato al Barcellona, su precisa richiesta di Pep Guardiola, a fronte di un esborso da ben 25 milioni di euro.

Scelto dal tecnico spagnolo per contendere un posto da titolare da Puyol e Piqué, Chyhrynskyi ha in realtà ampiamente deluso le aspettative in blaugrana, tanto che è stato ceduto un anno dopo proprio allo Shakhtar (per quindici milioni di euro) ed oggi è ricordato come uno dei peggiori difensori della storia del Barça.

Da quel momento in poi la sua carriera è stata contrassegnata da un clamoroso calo che lo ha portato a vivere stagioni da comparsa prima allo Shakhtar, poi al Dnipro ed infine in Grecia all’AEK Atene e allo Ionikos.

Nonostante un cammino costellato da tanti alti e bassi, Chyhrynskyi può vantare un palmares straordinario che parla di sei campionati ucraini, quattro Coppe d’Ucraina, quattro Supercoppe d’Ucraina, un campionato spagnolo, un campionato greco, una Coppa UEFA ed un Mondiale per Club.