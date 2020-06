L'intesa per il rinnovo non c'è: è ufficiale, Cacciatore lascia il Cagliari

Ventiquattro partite complessive, sedici delle quali giocate nel corso di questa stagione. Si chiude con questi numeri l’avventura di Fabrizio Cacciatore al .

L’esterno difensivo, che era approdato in Sardegna nel gennaio 2019 fortemente voluto da Rolando Maran, non ha infatti trovato un accordo con il suo club per il prolungamento del contratto la cui scadenza era fissata al 30 giugno.

A confermare l’addio al Cagliari e quindi la chiusura anticipata della sua stagione, è stato lo stesso Cacciatore attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Dopo un anno e mezzo si conclude il rapporto con il Cagliari calcio.

Ci tenevo a ringraziare tutti della disponibilità e per avermi accolto come uno di voi da subito. In questo anno e mezzo ho dato tutto me stesso per il Cagliari per il bene della squadra dei tifosi della società. Voglio fare un grosso in bocca al lupo ai miei compagni di squadra per questo finale di stagione. Mi sarebbe piaciuto poter finire insieme quello che abbiamo iniziato un anno fa. Spero che possiate togliervi grandi soddisfazioni perché ve lo meritate. Spero anche in piccolo di aver lasciato qualcosa a tutti. Se così non è ci ho provato con tutto me stesso.

CIAO CASTEDDU”.