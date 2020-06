Niente accordo tra Roma e Cagliari: Olsen torna in giallorosso

Olsen farà ritorno a Roma: decisivo un bonus di 900mila euro che il Cagliari voleva aggirare. Smalling e Mkhitaryan verso il rinnovo del prestito.

Non proseguirà l'avventura al di Robin Olsen, ceduto in prestito annuale dalla che a breve lo riaccoglierà in rosa.

Prestito che scade infatti domani e che non sarà rinnovato: secondo quanto riportato da 'Il Tempo', le due società non hanno trovato l'accordo per la permanenza in Sardegna dell'estremo difensore svedese, fin qui impiegato in 17 occasioni in campionato nella prima parte di stagione, in sostituzione dell'infortunato Cragno.

Proprio quello delle presenze è il nodo decisivo della vicenda: alla 18esima sarebbe scattato il bonus da 900mila euro da pagare per il club sardo, con il presidente Giulini che ha provato a rivedere il precedente accordo tentando di trattenere Olsen senza versare la cifra pattuita in caso di un nuovo gettone.

Richiesta che alla Roma non hanno voluto minimamente prendere in considerazione, preferendo richiamare il giocatore che dunque sarà presto agli ordini di Paulo Fonseca ma solo in allenamento, senza la possibilità di essere impiegato in campionato.

Novità in arrivo riguardo al prolungamento dei prestiti di Smalling e Mkhitaryan: il tecnico portoghese si è detto fiducioso in tal senso, Franco Baldini sta cercando di trovare una soluzione in particolare per il centrale inglese con il , anche in ottica di un acquisto a titolo definitivo alla luce delle ottime prestazioni offerte in difesa.

Non sembrano esserci grossi problemi con l' invece riguardo all'armeno che rimarrà fino al termine della stagione per disputare le ultime dieci gare di campionato e la fase finale dell' .