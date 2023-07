Ufficiale, Azpilicueta è dell'Atletico Madrid: niente Inter

Trattato anche dall'Inter, Cesar Azpilicueta torna in Spagna dopo 13 anni e firma con l'Atletico Madrid: contratto di un anno.

Che il trasferimento di Cesar Azpilicueta all'Inter fosse sfumato, si era capito già qualche giorno fa. Alla fine, tutto è diventato ufficiale: il jolly spagnolo ha lasciato il Chelsea ed è diventato un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.

Un anno di contratto: questi sono i termini del contratto di Azpilicueta con l'Atleti, come confermato dal club madrileno tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Lo spagnolo ha superato le visite mediche e ha firmato nel pomeriggio.

Qualche ora prima, il Chelsea aveva confermato ufficialmente la partenza di Azpilicueta. Che, a sua volta, aveva salutato il club dove ha trascorso 11 anni della propria carriera.

Se l'Atletico Madrid si assicura un rinforzo d'esperienza, convinto con i suoi 33 anni di poter ancora dare un buon contributo alla causa, l'Inter si morde le mani: per giorni è stata data a un passo da Azpilicueta, ma alla fine l'ormai ex Chelsea ha deciso di tornare in quella Spagna in cui ha giocato pochissimo.

La sua unica squadra è stata infatti l'Osasuna, dove è cresciuto e dove ha esordito nel 2006, rimanendovi per quattro stagioni. Quindi il trasferimento al Marsiglia nel 2010 e quello al Chelsea due anni più tardi. A Londra è diventato una bandiera. E a Madrid spera ora di chiudere in bellezza la carriera.