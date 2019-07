Ufficiale, Aleix Vidal all'Alaves: lascia il Siviglia dopo una stagione

L'ex Barcellona Aleix Vidal è un nuovo giocatore dell'Alaves: arriva in prestito per un anno. Quarta cessione pesante di Monchi.

Dopo Sarabia, Promes e Luis Muriel, quest'ultimo lasciato all' , Monchi cede ancora: è ufficiale la separazione tra il e Aleix Vidal, che nella prossima stagione rimarrà in per vestire la maglia dell' .

L'accordo tra le due società per l'ex terzino del era arrivato già nella giornata di ieri ed è stato ora ufficializzato dall'Alaves. Prestito per una sola stagione: questa è la formula del trasferimento di Vidal. Mancano ancora le visite mediche di rito, poi arriverà il momento della firma.

✅ OFICIAL: A expensas del reconocimiento médico, ALEIX VIDAL jugará cedido en el Deportivo Alavés la próxima temporada ✍



Ongi etorri Aleix‼ #VidalAlbiazul 🔵⚪🔵



🗞 https://t.co/6NlAeVOT0i pic.twitter.com/MNJrqsyZBH — Deportivo Alavés (@Alaves) July 28, 2019

Aleix Vidal non era stato convocato dal nuovo allenatore Lopetegui per la seconda parte del ritiro precampionato che il Siviglia trascorrerà nei prossimi giorni in . Medesimo destino per Amadou, Roque Mesa, Guilherme Arana e Gnagnon.

30 anni ad agosto, spesso accostato a formazioni italiane ma senza mai arrivare nel nostro paese, Aleix Vidal era tornato al Siviglia un anno fa dopo l'esperienza al Barcellona. Ma Monchi e Lopetegui hanno deciso di poter fare a meno di lui. La nuova sfida si chiama Alaves.