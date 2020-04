UEFA ed ECA in coro: "Finire i campionati a luglio e agosto"

Lettera congiunta di UEFA, ECA e Leghe Europee sulla ripresa dei campionati in estate: "Calendari a metà maggio, ingiustificato non ripartire".

Altro che stop, i piani alti del calcio vogliono ricominciare. Lo fanno sapere UEFA, ECA e Leghe Europee, con una lettera congiunta che rende note le intenzioni riguardo la sospensione di campionati e coppe causa emergenza Coronavirus.

Nella nota ufficiale, a firma dei presidenti Aleksander Ceferin, Andrea Agnelli e Lars-Christer Olsson, si paventa come scenario quello di tornare in campo in piena estate.

"Siamo fiduciosi sul fatto che il calcio possa ricominciare nei prossimi mesi, con condizioni dettate dall'autorità pubblica, e crediamo che ogni decisione sull'abbandonare le competizioni domestiche sia prematura e ingiustificata".

"I gruppi di lavoro della UEFA stanno valutando vari scenari che includono i mesi di luglio ed agosto e la possibilità di ricominciare le competizioni internazionali dopo quelle nazionali". "Un calendario congiunto sarà necessario alla conclusione della stagione corrente e dovrà essere coordinato con quello della successiva, che potrebbe essere parzialmente penalizzata".

#ÚLTIMAHORA 🚨 | CARTA DE UEFA, ECA y European Leagues (vía @SkySports)



👨‍🎓 Nos lo cuenta @DavidFer_



⚽️ "Cualquier decisión de suspender los campeonatos nacionales en este momento es prematura e injustificada" pic.twitter.com/EvVVXS0rHG — Radio MARCA (@RadioMARCA) April 2, 2020

La linea tracciata è chiara e decisa, con tanto di 'avvertimento' a club e federazioni.