L'UEFA ha deciso: cancellata la Youth League 2020/21, è ufficiale

Il torneo europeo doveva iniziare nel primo weekend di marzo, ma a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 è stato annullato.

Niente Youth League 2021. Il trofeo è stato ufficialmente cancellato dall'UEFA. La decisione è arrivata a una settimana dal 'via': la prima partita era prevista per il 24 febbraio, poi il grosso del programma sarebbe stato tra il 2 e il 3 marzo.

Niente di tutto ciò. A causa delle restrizioni sui movimenti tra i vari stati, il massimo organo di gestione del calcio europeo ha optato per l'annullamento di tutte le partite, come spiegato in un comunicato ufficiale.

"Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di cancellare l'edizione 2020/21 della UEFA Youth League a causa della pandemia di Covid-19 e dei suoi effetti sullo svolgimento delle competizioni".

The 2020/21 UEFA Youth League season has been cancelled #UYL https://t.co/vr0okLhvwZ — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) February 17, 2021

Inizialmente si era optato per una modifica, partendo immediatamente con le fasi a eliminazione diretta in gara secca e saltando la fase a gironi. Le nuove misure imposte dalle autorità sanitarie hanno però complicato i piani.

Così l'UEFA, in accordo con l'ECA e la Commissione che cura le competizioni per club, ha deciso per la cancellazione totale.