La UEFA annuncia la svolta: "Abolita la regola dei goal in trasferta"

La UEFA, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l’abolizione della regola dei ‘goal in trasferta’ nelle sue competizioni.

Un’autentica rivoluzione che in qualche modo cambierà il volto del calcio. O quanto meno delle partite giocate a livello europeo. La regola del ‘goal in trasferta’ è stata ufficialmente abolita.

Già nei mesi scorsi si era parlato della possibilità che la UEFA potesse optare per questo tipo di decisione, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità di quello che non può non essere considerato un cambiamento epocale.

“A seguito della raccomandazione della Commissione Competizioni Club UEFA e della Commissione Calcio Femminile UEFA, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato oggi una proposta per rimuovere la cosiddetta regola dei goal in trasferta da tutte le competizioni UEFA per club (uomini, donne e giovanili) a partire dalle gare fasi di qualificazione delle competizioni 2021/2022”.

