L’Udinese e Teodorczyk si dicono addio: ufficiale la risoluzione del contratto

Ora è ufficiale: la storia tra Lukasz Teodorczyk e l’Udinese è arrivata ai titoli di coda. La società friulana ha confermato la risoluzione del contratto con l’attaccante polacco, che mette fine alla sua poco felice avventura in Friuli e in generale in Italia.

“Udinese Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Lukasz Teodorczyk. Il Club augura al calciatore le migliori fortune professionali”

16 presenze (14 in A, 2 in Coppa Italia) e nemmeno un goal per l’attaccante classe 1991, acquistato nell’agosto 2018 dall’Anderlecht: in Belgio aveva segnato 45 goal nei due anni precedenti, dopo essere esploso nel Lech Poznan e aver giocato anche nella Dynamo Kiev.

In quell’estate Teodorczyk aveva anche fatto parte della spedizione polacca a Russia 2018: il suo mondiale si è concluso con due presenze. Sono stati anche gli ultimi due gettoni in nazionale.

In Italia la sua avventura è iniziata anche con alcune difficoltà fisiche e tanti spezzoni. Il suo primo goal è arrivato il 17 febbraio 2019, decisivo per battere il Chievo. È stato l’unico centro nella sua esperienza, conclusa con 32 presenze, soltanto 5 da titolare.

Lo scorso anno è stato in prestito in Belgio, al Charleroi. In questa stagione non è mai stato coinvolto.