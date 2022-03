Giampaolo deluso: "Forse non ho capito dove sono"

Zero punti nello scontro diretto salvezza contro l'Udinese. La Sampdoria esce sconfitta da Udine, perdendo la seconda gara consecutiva al cospetto della formazione bianconera di Cioffi, riuscita ad andare in rete due volte nei primi minuti. Per gli ospiti non è bastato il goal di Caputo.

Non una situazione di classifica facile per la Sampdoria, risucchiata nella zona calda e con diverse squadre con una gara in meno. Una sconfitta, quella alla Dacia Arena, che non è per nulla piaciuta a Giampaolo, ovviamente scuro in volto dopo il k.o rimediato causa Deulofeu ed Udogie.

A DAZN, al termine della gara, il tecnico della Sampdoria non si nasconde:

"Se dopo 12 minuti sei sotto di due goal c'è un problema. Evidentemente non ho capito ancora dove sono, in quale situazione sono, cosa ci vuole per tirarsi fuori da questa posizione di classifica".

Giampaolo è deluso, ma allo stesso tempo fa anche mea culpa:

"Mi spiace perché i primi 11 era composto da giocatori nazionali, che hanno militato in grandi squadre. Ci sono stati degli errori che non puoi commettere, non trovo una giustificazione. Ma è colpa mia".

L'ex mister di Milan e Torino ha chiesto più attenzione a Candreva in vista delle prossime gare:

"Poteva giocar meglio, poteva fare meglio molte cose. È un giocatore sul quale confido molto e dal quale mi aspetto sempre il massimo".

La Sampdoria sarà impegnata sabato 12 marzo nel difficile incontro del Ferraris contro la Juventus. Un incontro da vincere, nonostante la caratura dell'avversario. Come tutti quelli da qui al termine dell'annata, così da fuggire alla retrocessione.