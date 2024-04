This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Serie A Bluenergy Stadium - Stadio Friuli GUARDA UDINESE-ROMA SU Udinese-Roma in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie AUdinese vs RomaRomaUdinese La Roma fa visita all'Udinese per la 32ª giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. UDINESE-ROMA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Roma col morale alle stelle dopo il doppio successo in una settimana nel derby e in casa del Milan in Europa League. I giallorossi, per la 32ª giornata di Serie A, si recano nella tana di un'Udinese impegnata nella corsa salvezza e che ha dovuto mandar giù il boccone amarissimo del goal in extremis di Frattesi, con cui l'Inter ha condannato i friulani al ko nell'ultimo turno di campionato. Tutto su Udinese-Roma: il canale tv, le formazioni della partita di campionato e dove poterla vedere in diretta streaming. UDINESE-ROMA IN DIRETTA DOMENICA 14 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Udinese-Roma Competizione Serie A Data 14 aprile 2024 Orario 18:00 Stadio Bluenergy Stadium (Udine) UDINESE-ROMA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 14 APRILE DAZN Guardala qui UDINESE-ROMA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA Cioffi ritrova Lucca in attacco ma perde Thauvin: Pereyra sottopunta, con Ehizibue a destra. Zarraga mezzala al posto di Lovric, fiducia a Samardzic. Da capire se De Rossi farà o meno turnover: in odore di riposo Celik, Paredes, Dybala e capitan Pellegrini. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra; Lucca. ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. UDINESE-ROMA: IL CONFRONTO Roma nettamente avanti nel bilancio dei precedenti con l'Udinese: 55 vittorie su 105 incroci, con 24 successi friulani e 26 pareggi. Precedenti 105 Vittorie Udinese 24 Pareggi 26 Vittorie Roma 55