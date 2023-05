Udinese-Napoli senza Beto: solo tribuna per il portoghese

Beto in tribuna per Udinese-Napoli: neanche panchina per lui, nonostante sembrava potesse essere del match.

Udinese-Napoli perde un potenziale protagonista ancor prima del calcio d'inizio: Sottil non potrà contare su Beto che, a dispetto delle sensazioni della vigilia, non sarà presente nemmeno in panchina alla 'Dacia Arena'.

Solo tribuna per il portoghese, che evidentemente non ha ancora smaltito del tutto i problemi fisici, nonostante fosse tornato ad allenarsi in gruppo un paio di giorni fa.

Un'assenza pesante per Sottil, costretto a schierare la sua creatura con un abbottonato 3-5-1-1: l'unica punta è Nestorovski, sostenuta dall'estro del 'Tucu' Pereyra sulla trequarti.

Slitta così il rientro di Beto, la cui ultima apparizione in bianconero resta quella del 23 aprile nel largo successo sulla Cremonese. Contro la Roma era stata una sindrome influenzale a decretare il forfait.

Udinese priva anche di Success per una lesione muscolare che lo terrà ai box fino al termine di maggio, col serio rischio che non riesca a recuperare neanche per l'ultima giornata di campionato che vedrà i friulani affrontare la Juventus davanti ai propri tifosi.