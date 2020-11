Udinese-Genoa 1-0: vittoria con brivido finale, decide De Paul

L’Udinese torna alla vittoria imponendosi per 1-0 in casa contro il Genoa. Decide De Paul, annullato un goal nel recupero a Scamacca.

L’ torna alla vittoria e lo fa in una serata importante. La compagine friulana ha infatti superato un che, proprio come gli uomini di Gotti, è stato protagonista di un avvio di stagione complicato. Il classico successo quindi contro una diretta concorrente che consente di ottenere quei punti che vogliono dire guadagnare su chi è più avanti e soprattutto su chi al momento occupa gli ultimi posti della classifica.

Alla Dacia Arena il peso specifico della sfida si è fatto sentire soprattutto nelle prime fasi, quando il confronto è molto tattico e i ritmi faticano ad alzarsi. A farsi preferire sono soprattutto gli ospiti che nel giro di un paio di minuti, tra il 21’ ed il 22’ ci provano in maniera estremamente pericolosa prima con Sturaro e poi con Bani.

Per la reazione dell’Udinese bisogna attendere il 32’ quando De Paul calcia di poco alto sulla traversa. Per l’argentino si tratta di fatto della prova tecnica per la conclusione che solo 2’ dopo porta i friulani avanti: Okaka trova Pereyra il quale a sua volta serve l’argentino che controlla e dal limite mette il pallone lì dove Perin non può arrivare.

Sotto di una rete il Genoa fatica a reagire ed infatti i padroni di casa riescono ad arrivare al termine della prima frazione in vantaggio per 1-0 senza correre particolari rischi.

Nella ripresa gli uomini di Maran provano ad alzare fin da subito il loro baricentro, ma peccano sempre in quella velocità in avanti che servirebbe per mettere in difficoltà l’Udinese. A provarci sono soprattutto Pandev e Scamacca, ma spesso vanno a sbattere contro il muro bianconero eretto da Gotti.

All’85’ l’occasione più clamorosa del secondo tempo: calcio di punizione battuto dal solito De Paul, il pallone supera la barriera ma va ad infrangersi contro la traversa. Sventato il pericolo gli ospiti nel finale trovano la forza per un ultimo forcing e in pieno recupero trovano anche la rete dell’1-1 con Scamacca, ma l’arbitro annulla con l’ausilio del VAR. Per il Genoa il finale si fa se possibile ancora più amaro al 97’ quando Perin viene espulso per un fallo fuori area su un avversario.

L’Udinese torna quindi alla vittoria, dopo che negli ultimi tre turni era riuscita a raggranellare appena un punto. Per il Genoa si tratta della terza sconfitta consecutiva, la quinta in otto partite.

IL TABELLINO

UDINESE-GENOA 1-0

MARCATORI: 34’ De Paul (U)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Arslan (67’ Mandragora), Pereyra (91’ Makengo), Zeegelaar; Pussetto (67’ Lasagna), Okaka. All.: Gotti

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi (46’ Goldaniga), Bani, Masiello (89’ Destro); Ghiglione, Sturaro (69’ Zajc), Badelj, Lerager, Pellegrini (81’ Parigini); Pandev (69’ Shomurodov), Scamacca. All.: Maran

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Masiello (G), Badelj (G), Arslan (U), Musso (U), Scamacca (G)

Espulsi: Perin