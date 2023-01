L’Udinese piazza il colpo ‘last minute’: è ufficiale l’arrivo di Thauvin

Florian Thauvin sbarca in Serie A. L’attaccante transalpino campione del mondo nel 2018, si è ufficialmente legato all’Udinese.

Florian Thauvin è uno dei nuovi protagonisti della Serie A. L’attaccante transalpino, dopo essere stato accostato in passato a squadre del calibro di Milan e Roma, sbarca in Serie A per vestire la maglia dell’Udinese.

A confermare il buon esito dell’operazione è stato lo stesso club friulano attraverso un comunicato ufficiale.

“Un Campione del Mondo arriva in bianconero.

Florian Thauvin è un nuovo giocatore dell’Udinese.

L’attaccante francese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025”.

Campione del mondo con la Francia nel 2018, Florian Thauvin, nel corso della sua carriera, ha vestito anche le maglie di Grenoble, Bastia, Newcastle, Olympique Marsiglia e Tigres.

Proprio l’approdo in Messico nel 2021 rappresentò per molti una grande sorpresa, visto che in quel momento Thauvin era ambito da importanti club europei.

Un colpo di spessore (tra l’altro a parametro zero) per l’Udinese, che si assicura un giocatore capace di garantire in attacco massicce dosi di qualità ed esperienza.

Thauvin ha compito trent’anni lo scorso 26 gennaio. Nello scacchiere di Sottil andrà a sostituire l'infortunato Deulofeu.