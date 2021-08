Colpo a sorpresa dell'Udinese: in arrivo Samardzic dal Lipsia

L'Udinese ha raggiunto l'accordo con il Lipsia per il trequartista classe 2002 Samardzic: nel 2020 Paolo Maldini provò a portarlo al Milan.

Colpo a sorpresa dell'Udinese. Il club friulano ha raggiunto l'accordo con il Lipsia per il trasferimento del trequartista classe 2002 Lazar Samardzic. Il gioiellino tedesco si trasferisce a titolo definitivo per tre milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendità. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Samardzic è atteso in Italia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all'Udinese per i prossimi cinque anni.

Il 19enne arriva in Italia con l'etichetta di uno dei calciatori più interessanti del panorama calcitico tedesco. Cercato in passato da Juventus, Milan e Barcellona, Samardzic ha rifiutato la proposta del Lipsia di trasferirsi in prestito per continuare il processo di crescita. Ad approfittarne è stata l'Udinese, che si è fiondata sul calciatore e ha chiuso l'operazione.

Regista, possiede grandi qualità in dribbling e una spiccata visione di gioco. Samardzic è un trequartista di piede mancino in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. Cresciuto nelle giovanili dell'Hertha Berlino, ha fatto il definitivo salto di qualità al Lipsia, guadagnandosi la chiamata delle selezioni giovanili della Germania.

Paolo Maldini provò a portarlo al Milan nella sessione di gennaio 2020. Dopo averlo seguito con attenzione, l'ex capitano rossonero ha avviato i contatti con l'Hertha Berlino per provare a bruciare la concorrenza, ma non è riuscito a trovare l'accordo economico con il club tedesco. Nelle settimane successive Atletico Madrid, Juventus e soprattutto Barcellona hanno chiesto informazioni, prima dell'irruzione del Lipsia, che è riuscito a portare a casa il classe 2002.

L'Italia e la Serie A erano nel destino di Samardzic. Il talentuoso centrocampista tedesco è pronto a sbarcare a Udine e iniziare una nuova avventura con il club friulano.