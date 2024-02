This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Serie A Bluenergy Stadium - Stadio Friuli GUARDA UDINESE-CAGLIARI SU Udinese-Cagliari in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie AUdinese vs CagliariUdineseCagliari Udinese e Cagliari si sfidano in un delicatissimo scontro salvezza: dove vedere la partita tra friulani e sardi in TV e streaming. UDINESE-CAGLIARI: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Al Bluenergy Stadium va in scena una sfida delicatissima: Udinese e Cagliari si ritrovano una di fronte all'altra in una gara che potrà dire parecchio sulla nuova conformazione della parte bassa della classifica di Serie A. Sta decisamente meglio l'Udinese, che battendo clamorosamente la Juventus a Torino si è portata fuori dalla zona retrocessione. Mentre il Cagliari è reduce da una striscia negativa di quattro sconfitte di fila, l'ultima in casa contro la Lazio, e attualmente è penultimo davanti alla sola Salernitana. La gara d'andata tra Cagliari e Udinese si è giocata in Sardegna il 17 settembre 2023: 0-0 il risultato finale. Andrea Sottil era ancora l'allenatore dei friulani. Tutte le informazioni su Udinese-Cagliari, gara della venticinquesima giornata di Serie A: quando si gioca e dove vedere la gara in TV e streaming. UDINESE-CAGLIARI IN DIRETTA DOMENICA 18 FEBBRAIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Udinese-Cagliari Competizione Serie A Data 18 febbraio 2024 Orario 15:00 Stadio Bluenergy Stadium (Udine) UDINESE-CAGLIARI IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A UDINESE-CAGLIARI IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-CAGLIARI L'Udinese non recupera Pereyra, che dà forfait. Confermatissimo Giannetti dopo il goal contro la Juventus, in attacco Thauvin dietro a Lucca. Possibili staffette sulle fasce: Ebosele e Kamara possono prendere il posto di Ehizibue e Zemura. Difesa a quattro per Ranieri, che conferma Mina in difesa e Gaetano tra le linee. Riecco Luvumbo, destinato a prendersi una maglia da titolare. Prati verso il rientro davanti alla retroguardia, Augello favorito su Azzi. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca. CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. UDINESE-CAGLIARI: IL CONFRONTO Precedenti in Serie A favorevoli all'Udinese, che ha vinto 15 partite in più rispetto al Cagliari. In casa propria, invece, i friulani hanno ottenuto 17 successi contro 3. Precedenti 55 Vittorie Udinese 27 Pareggi 16 Vittorie Cagliari 12