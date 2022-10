Udinese-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Match d'alta classifica alla Dacia Arena tra Udinese e Atalanta: ecco dove seguirlo in diretta tv, in streaming e le probabili formazioni.

Udinese e Atalanta si affrontano nella nona giornata del campionato di Serie A 2022/23.

Tra gli appuntamenti più attesi del nono turno di campionato c'è sicuramente il confronto diretto tra i friulani e i bergamaschi, ossia le due autentiche rivelazioni di questa prima parte di stagione.

Da un lato c'è l'Udinese, terza forza del torneo, che dopo la sconfitta col Milan e il pareggio con la Salernitana ha infilato una striscia impressionante di sei vittorie consecutive, piegando nell'ordine Monza, Fiorentina, Roma, Sassuolo, Inter e Verona, piegata di misura nell'ultimo turno al Bentegodi.

In terra friulana approda però la capolista Atalanta - in coabitazione col Napoli - che si presenta all'appuntamento con un punto di vantaggio sui bianconeri. Il successo di misura contro la Fiorentina ha permesso alla squadra di Gasperini di centrare la sesta vittorie su otto partite. I bergamaschi, insieme al Napoli, sono l'unica squadra ancora imbattuta in campionato.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Udinese-Atalanta dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-ATALANTA

Udinese-Atalanta si giocherà domenica 9 ottobre 2022 alla Dacia Arena di Udine. Calcio d'inizio previsto per le ore 15.00.

DOVE VEDERE UDINESE-ATALANTA IN TV

La sfida della Dacia Arena verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi quali Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

UDINESE-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno seguire il match anche in diretta streaming scaricando l'app su smartphone e tablet, oppure collegandosi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

Il racconto di Udinese-Atalanta sarà disponibile anche sul sito di GOAL attraverso la consueta live testuale del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il match verrà raccontato da Ricky Buscaglia, affiancato in telecronaca da Emanuele Giaccherini.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ATALANTA

Sottil punta tutto sul tandem Beto-Deulofeu, mentre a centrocampo largo a Lovric e Makengo ai lati di Walace. Sulle corsie esterne ci saranno Pereyra a destra con Udogie sul versante opposto. In difesa, a protezione di Silvestri, il collaudato pacchetto a tre composto da Becao, Bijol e Perez.

Gasperini conferma fiducia e maglia da titolare a Muriel, supportato da Ederson e da Lookman, match winner contro la Fiorentina. In mediana de Roon al fianco di Koopmeiners, Hateboer e Soppy sugli esterni. Torna Demiral al centro della difesa, affiancato da Okoli e Scalvini. In porta, senza Musso, tocca ancora a Sportiello.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Muriel. All. Gasperini.