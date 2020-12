Udinese-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Udinese e Atalanta a confronto nella decima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 6 dicembre 2020

6 dicembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Reduce dalla vittoria a sorpresa contro la , l'Udinese di Gotti prova ad alzare l'asticella allontanandosi ulteriormente dalla zona calda contro un'altra big, l'Atalanta di Gasperini che nell'ultimo turno di campionato ha rimediato una sconfitta contro il .

Dopo il k.o dell'ultimo turno l'Atalanta è stata scavalcata dal Verona ed ora si trova al limite della parte sinistra della classifica, comunque ad appena tre lunghezze dalla zona Champions. Per l'Udinese invece dieci punti ottenuti fin qui, decisa ad aumentare la distanza dal terzultimo posto.

Nella passata stagione Udinese e Atalanta si sono affrontate in Friuli a porte chiuse: lo scorso giugno successo degli ospiti per 3-2, mentre nella gara d'andata pre-coronavirus i bianconeri erano stati spazzati via per 7-1 nel novembre 2019.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Udinese-Atalanta: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO UDINESE-ATALANTA

La sfida tra Udinese e Atalanta si giocherà domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15: appuntamento alla Dacia Arena di Udine, senza tifosi causa pandemia di coronavirus.

Udinese-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e gli utenti avranno l'opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire il match tra IUdinese e Atalanta di domenica anche attraverso il decoder di Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno assistere al match del decimo turno tra Udinese ed Atalanta in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale.

Goal vi offrirà come sempre la diretta testuale di Udinese-Atalanta con il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

Lasagna e Okaka sono ancora out, Gotti in attacco confermerà Pussetto, con uno tra Forestieri e Deulofeu al suo fianco. A centrocampo pochi dubbi, il quintetto sarà composto da Stryger Larsen, De Paul, Walace (favorito su Jajalo), Pereyra e Zeegelaar In difesa Musso sarà protetto da Becao, Nuytinck e Samir.

Atalanta con Sportiello in porta e il trio Toloi, Romero e Djimsiti in difesa, ma occhio a Palomino. A centrocampo De Roon e Freuler interni, con Hateboer e Gosens esterni. Gomez rischia la panchina dopo la lite con Gasperini in settimana, al suo sulla trequarti potrebbe esserci Pessina, con Ilicic e Muriel coppia d'attacco. Possibile riposo per Duvan Zapata.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Forestieri.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel.