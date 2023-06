TyC Sports - La Roma cerca un attaccante: c'è l'idea Icardi

Dopo il titolo conquistato col Galatasaray, Icardi rientrerà al PSG che deve cederlo. Potrebbero bastare 8-10 milioni di euro.

Da un giallorosso all'altro, da Istanbul a Roma. L'ultima idea per puntellare l'attacco di Mourinho dopo il gravissimo infortunio occorso ad Abraham, secondo quanto riporta 'TyC Sports', porta dritto a Parigi. Lì, infatti, rientrerà Mauro Icardi.

L'ex bomber dell'Inter, assoluto protagonista nel titolo vinto in Turchia col Galatasaray dove ha segnato 26 goal in 29 presenze, tornerà al PSG ma solo di passaggio.

In Francia per lui non c'è spazio e il contratto in scadenza nel 2024 obbliga di fatto il club francese a cedere l'argentino a titolo definitivo ma soprattutto a un prezzo decisamente contenuto.

Per acquistare Icardi, che ha compiuto trent'anni lo scorso febbraio, potrebbero bastare 8-10 milioni di euro. Una cifra decisamente alla portata della Roma.

Il nodo, semmai, sarebbe l'ingaggio da corrispondere a Maurito ma l'opportunità di tornare in Italia ed essere allenato da Mourinho potrebbe convincere l'argentino ad abbassare le pretese economiche.

Quella di vedere Icardi alla Roma, ad oggi, resta una suggestione. Seppure decisamente affascinante. In attesa di eventuali novità, però, l'idea stuzzica la piazza che sogna già una coppia tutta albiceleste con Paulo Dybala.