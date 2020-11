Maradona dovrà essere operato al cervello: "Intervento di routine"

Diego Armando Maradona dovrà essere operato, la TAC ha evidenziato un ematoma al cervello. Il medico rassicura: "Intervento di routine".

Sono ore di ansia per le condizioni di Diego Armando Maradona, ricoverato da ieri in . L'ex numero 10 del dovrà essere operato alla testa.

ÚLTIMO MOMENTO: MARADONA DEBERÁ SER OPERADO



Diego será sometido a una intervención quirúrgica por un hematoma subdural en la cabeza. Lo cuenta @MatiPelliccioni en @LiberoTyC. pic.twitter.com/PdoDzLXRcc — TyC Sports (@TyCSports) November 3, 2020

La TAC alla quale è stato sottoposto Maradona ha evidenziato un ematoma subdurale al cervello, ma il suo medico ha tranquillizzato tutte sulle condizioni del Pibe de Oro.

"Diego è lucido, ha accettato di essere operato. E' una procedura di routine. Le sue condizioni sono le stesse di ieri, solo che ora abbiamo trovato la causa del problema. Questo tipo di edemi sono molto comuni. Diego non ricorda di avere subito un colpo alla testa".

L'operazione si terrà questa sera alle ore 20 argentine presso la Clinica Olivos. Non è ancora chiara l'origine dell'ematoma. Al momento non trovano conferma le voci su una presunta caduta di Maradona in casa.

Solo qualche giorno fa il mondo del calcio ha celebrato il sessantesimo compleanno di Maradona. Ora l'improvviso ricovero e la necessità dell'intervento.