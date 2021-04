Tweet a Mbappé pubblicato senza consenso: Foden si infuria

I suoi goal all'andata e al ritorno contro il Borussia Dortmund sono stati decisivi per il doppio 2-1 con cui il Manchester City ha passato il turno. E la sfida con Mbappé in semifinale sarà caldissima. Eppure Phil Foden non si è goduto fino in fondo la serata.

Un tweet pubblicato sui suoi profili social senza il suo consenso starebbe infatti tenendo banco nell'entourage del super talento classe 2000. A raccontarlo è il 'Daily Mail'.

Il tweet in questione è stato pubblicato ieri sera poco dopo la fine della partita - poi cancellato - e menzionava Kylian Mbappé, seguito dalla frase "sei pronto?" e la stretta di mano, in relazione alla sfida che ci sarà in semifinale.

Foden si sarebbe infuriato per la pubblicazione del contenuto, soprattutto per il tono dello stesso, quasi come fosse un guanto di sfida lanciato al francese. Il post nel giro di pochi minuti ha subito fatto il giro del web.

Sull'argomento è intervenuto anche Gary Neville, che ha invitato i giocatori a gestire autonomamente i propri account. Già in passato l'ex Manchester United si era speso in questo senso, vedendo i tweet tutti uguali pubblicati dopo le gare della nazionale.

I mentioned on here a few weeks ago about players having their accounts run by social media companies. Lads run your own accounts! Your independent thought and authenticity is at stake . It’s your voice , not anyone else’s. Morning by the way . Go and attack the hell out of it ❤️ pic.twitter.com/M997r8kbWa