Tuttosport - L'Inter studia il colpo a zero: Mertens per giugno

Solskjaer ha annunciato il rientro alla base di Sanchez e l'Inter si cautela: sale la suggestione Mertens. Vecino resta, no a Giroud e Llorente.

Dries Mertens all' a parametro zero. La suggestione in casa nerazzurra aumenta, soprattutto dopo l'annuncio di Solskjaer sul rientro di Alexis Sanchez al Manchester United in estate.

Ecco perchè, secondo 'Tuttosport', Marotta e Ausilio lavorano al colpo grosso che corrisponde al profilo del belga in scadenza di contratto col . Mertens è ai box da circa un mese per noie agli adduttori e di rinnovo non se ne parla.

L'Inter fiuta l'affare ed è pronta a consegnare a Lukaku la 'spalla' con cui si trova a meraviglia in Nazionale: fuori Sanchez dentro Mertens, Conte a luglio potrebbe avere una freccia diversa e di qualità per il proprio arco.

Nel frattempo, tornando alla stretta attualità, la 'Gazzetta dello Sport' spiega come le strategie per l'attacco in questa finestra invernale siano state totalmente ribaltate: niente Giroud o Llorente, la quarta punta resterà Sebastiano Esposito.

L'idea è quella di poter alzare Eriksen o Sensi a ridosso dell'attaccante, ritrovandosi così a non dover reperire obbligatoriamente un'ulteriore pedina per completare il reparto offensivo.

Conte si fida del ragazzo classe 2002 e ha spento le ipotesi che portano ai centravanti di e Napoli, così come a centrocampo non ci saranno altri innesti ma bensì resterà Matias Vecino.

a bocca asciutta e uruguagio che incassa la conferma del tecnico salentino per fungere da alternativa a Barella & co. La rivoluzione Inter, per ora, può fermarsi.