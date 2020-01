Annuncio Solskjaer: "Sanchez non resterà all'Inter"

Ole Gunnar Solskjaer non ha dubbi sul futuro di Alexis Sanchez: "Tornerà al Manchester United e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati".

Il bilancio dell'avventura di Alexis Sanchez all' non può dirsi positivo: l'infortunio di ottobre lo ha tenuto lontano dal campo per tre mesi in cui non ha potuto dare una mano ai compagni, alle prese con il doppio impegno in campionato e in .

Il futuro del cileno - arrivato in prestito dal - sembra scritto: in estate farà ritorno in come annunciato dal tecnico dei 'Red Devils' Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa.

"La prossima estate Sanchez tornerà al Manchester United e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati sul suo conto".

Parole che sanno di sentenza per Sanchez, che con ogni probabilità avrà delle chances da titolare nelle prossime partite: Lautaro Martinez sarà squalificato presumibilmente per almeno due giornate, periodo nel quale l'ex potrà giocare in coppia con Romelu Lukaku per ritrovare quel goal che manca ormai dal 28 settembre (1-3 alla ).