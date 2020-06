Tuttosport - Cavani gela l'Inter: vuole l'Atletico Madrid di Simeone

Rischia di sfumare l'approdo di Edinson Cavani all'Inter: il 'Matador' preferisce l'Atletico Madrid con cui avrebbe già raggiunto un accordo.

Rischiano di complicarsi maledettamente i piani dell' sul mercato degli attaccanti: Werner è destinato al , Mertens firmerà il rinnovo col e su Lautaro c'è da registrare da tempo il forte pressing del . Chi sostituirebbe il 'Toro' qualora venga ceduto?

Tutti gli indizi portavano ad Edinson Cavani, che tra qualche mese sarà un free agent: rinforzo di qualità ed allo stesso tempo di esperienza per Conte che non avrebbe affatto disdegnato l'idea di vederlo all'opera in tandem con Lukaku. Il tecnico salentino dovrà però, con ogni probabilità, dimenticarsi del 'Matador'.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', al primo posto nelle preferenze di Cavani c'è l' : una conferma delle recenti parole di Ander Herrera, il quale aveva espresso il desiderio del compagno di squadra di giocare nella spagnola.

I contatti tra il bomber uruguaiano e i 'Colchoneros' risalgono già a gennaio, quando sarebbe stato trovato l'accordo sulla durata del contratto: per lui pronto un triennale e un ruolo centrale nella rosa del club madrileno, che avrebbe anche acconsentito a mettere mani al portafoglio in inverno pur di anticiparne l'arrivo, se solo Al-Khelaifi non si fosse messo di traverso.

Un bel guaio per l'Inter che vede ridursi il novero delle scelte a disposizione: Marotta e Ausilio dovranno inventarsi qualcos'altro per regalare a Conte un nuovo attaccante, soprattutto nel caso il Barcellona decidesse di onorare la clausola rescissoria da 111 milioni (valida nei primi giorni di luglio), uscendo allo scoperto per Lautaro.

Intanto prende quota il ritorno in nerazzurro di Radja Nainggolan, che potrebbe rientrare nel progetto dell'Inter sfruttando la necessità di Conte che vorrebbe contare su una mezzala d'inserimento già individuata in Arturo Vidal. Queste le parole del presidente del , Tommaso Giulini, ai microfoni di 'Radio Radio'.