Herrera su Cavani: "So che vuole giocare in Spagna"

Il centrocampista del PSG svela le intenzioni del 'Matador': "Ama la Liga e la Spagna, mi faceva molte domande". Niente Inter?

Ceduto ufficialmente Icardi a titolo definitivo, l' è alle prese con i ragionamenti da fare in relazione alle mosse per rinforzare l'attacco che rischia di perdere anche Lautaro, corteggiato da e .

Il sostituto del 'Toro' potrebbe arrivare dal mercato degli svincolati, dove a fine stagione finirà anche Edinson Cavani: il contratto in scadenza col non sarà rinnovato e l'uruguaiano sarà libero di cercarsi una nuova squadra.

Possibile che sia proprio l'Inter di Antonio Conte, deciso a chiedere ai suoi dirigenti un bomber di livello sopraffino e in grado di non far rimpiangere Lautaro qualora si concretizzasse il suo addio.

A spegnere parzialmente il sogno nerazzurro ci ha pensato, però, Ander Herrera, compagno di squadra di Cavani che ai microfoni di 'AS' ha fatto una rivelazione piuttosto interessante. A tal proposito, la destinazione preferita potrebbe essere l' di Simeone.

"So che Cavani vuole giocare in , ama il campionato e il Paese. In effetti mi faceva molte domande a riguardo, ma da quando abbiamo lasciato Parigi non ho più avuto l'opportunità di parlare con lui e non conosco la sua situazione".

Icardi è a tutti gli effetti un calciatore del PSG: riscatto che trova d'accordo il centrocampista spagnolo ex .