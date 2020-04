Tutto su Mohammed bin Salman, lo sceicco che vuole entrare nel Newcastle

Mohammed bin Salman è stato accostato al Newcastle nell'ambito della cessione del club: nel 2018 era l'ottava persona più potente al mondo.

Il calcio europeo potrebbe veder nascere a breve una nuova super potenza: il è in vendita e nelle ultime settimane il nome di Mohammed bin Salman è stato più volte accostato alla prestigiosa società inglese.

Il principe ereditario dell' vuole entrare nel mondo del calcio nell'ambito dell'acquisto del Newcastle, che un fondo arabo a lui molto vicino sta trattando in queste ore. Una maxi operazione che potrebbe trasformare all'improvviso il Newcastle in una nuova big della Premier League.

Il patrimonio di Mohammed bin Salman è infatti sconfinato: nel 2018 è stato classificato all'ottavo posto nella graduatoria degli uomini più potenti al mondo, mentre molti considerano la sua forza economica addirittura superiore agli sceicchi di e .

La scalata in politica parte nel 2015, quando suo padre arriva a capo dell'Arabia Saudita: diventa Primo Ministro e poi arriva a capo del Ministero della Difesa, facendo suo il progetto 'Vision 2030', un programma rivoluzionario per il paese con la promozione di nuovi investimenti privati.

Una figura molto vicina agli di Trump, che sono stati tra i primi a sponsorizzare la sua nomina come principe ereditario: recentemente ha acquistato la dimora Chateau Luois XVI vicino Parigi per un valore complessivo di ben 280 milioni di euro.

Suo inoltre il record per aver acquistato il quadro più costoso al mondo: il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci dal valore di 450 milioni di dollari, esposto anche alla National Gallery di Londra.

Il suo amore per il calcio non è mai stato un mistero: in passato Mohammed bin Salman è stato infatti accostato prima alla e poi al durante le rispettive trattative di cessione.

Per la prima campagna acquisti del Newcastle sarebbero già pronti 200 milioni di euro da investire sulla squadra: i tifosi bianconeri stanno già incrociando le dita per la buona riuscita della cessione.