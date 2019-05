Tutorial PES: come diventare un campione

Pro Evolution Soccer (PES) è il videogioco più amato tra gli appassionati di football.

PES 2019 è finalmente disponibile e per l’occasione Konami, leggenda nel mondo dei videogiochi, ha realizzato in collaborazione con Emiliano “S-Venom” Spinelli, 5 volte campione italiano di PES, cinque video tutorial che vi svelano tutti i segreti per diventare un campione di PES.

Il primo tutorial illustra i trucchi del mestiere partendo dagli elementi base del gioco: come effettuare dribbling, passaggi, tiri in porta e pressing difensivo.

In ciascun video Emiliano è supportato dai famosi YouTuber “I 2 bomber del freestyle”, che sono chiamati a mettere in pratica quanto appreso dagli insegnamenti di Emiliano in un’avvicente sfida a colpi di pallone: lo sconfitto sarà protagonista di una dizzy penalty challenge. Guarda i video e scopri chi sarà il vincitore!

Per maggiori informazioni su PES 2019 clicca qui

Scarica l’app PES 2019 per iOS o Android a questo link