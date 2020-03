Tutorial: come difendere su FIFA 20

Migliorare la propria difesa è la vera chiave per aumentare il rendimento su FIFA 20: ecco alcuni consigli per evitare di prendere troppi goal.

Il calcio giocato è fermo da settimane e quale miglior occasione per applicarsi al meglio nel calcio virtuale? FIFA 20 è ormai arrivato nelle case degli appassionati da mesi, ma molti troveranno sicuramente ancora tante difficoltà con il pad alla mano, specialmente quando ci si tuffa nelle modalità più competitive online ed offline.

Ecco dunque alcuni preziosi consigli su come migliorare la propria fase difensiva per evitare brutte figure quando si sfida un amico o quando si scende in campo nelle temibili FUT Champions della weekend league o nelle Division Rivals settimanali.

COME DIFENDERE SU FIFA 20: L'IMPORTANZA DELLO 'SWITCH'

Per poter difendere al meglio nel nuovo titolo targato EA Sports è fondamentale prevedere le mosse dell'avversario nella fase di non possesso: diventa così importantissimo poter controllare il giocatore giusto al momento giusto 'switchando' con l'analogico destro o premendo L1/LB, per poter essere in grado di contrastare il portatore di palla con il giusto tempismo e soprattutto chiudere le linee di passaggio.

TEMPOREGGIA CON I DIFENSORI E UTILIZZA I MEDIANI

Vi sarà sicuramente capitato all'inizio di uscire a vuoto con i centrali spalancando ampie praterie agli attaccanti avversari. Per tenere una linea più compatta è importante evitare di selezionare troppo i difensori e cercare piuttosto di contrastare le avanzate avversarie selezionando i mediani, che andranno dunque a rincorrere e chiudere linee di passaggio buone verso le punte.

Cercate di creare 'affollamento' nella zona centrale a ridosso della linea dell'area di rigore, senza però sottovalutare il raddoppio di marcatura con il centrocampista in aiuto del terzino quando l'avversario attacca sulla fascia, dove spesso quest'anno vengono creati i maggiori pericoli.

DIFENDERE SU FIFA 20: UTILIZZA IL TASTO L2 / LT

A differenza del precedente capitolo su FIFA 20 la difesa è molto manuale: ciò significa che dovremo affrontare il portatore di palla avversario selezionando il giocatore più vicino e meglio posizionato (vedi paragrafo sullo switch). Ma qual è il modo migliore per togliere palla?

Dovremo affrontare l'attaccante avversario tenendo premuto il tasto L2 / LT, la 'levetta sinistra' che metterà il nostro giocatore con la postura adatta a effettuare interventi di contrasto. In questo modo sarà più complicato saltarci in dribbling e potremo spostarci lateralmente con più rapidità per poi premere il comando di 'ruba palla' con il giusto tempismo, proprio come mostrato in video.

Esattamente come nel calcio reale il momento giusto per effettuare un contrasto e quindi rubare palla arriva quando l'avversario si allunga momentanemanente il pallone: ciò può avvenire quando il nostro avversario preme il tasto della corsa o semplicemente quando sbaglia uno stop, in quel caso dovremo essere pronti ad approfittarne con la combo L2 / LT più tasto del contrasto.

MODULI MIGLIORI PER DIFENDERE SU FIFA 20

FIFA 20 presenta una gran varietà di moduli, ma soltanto alcuni si sposano alla perfezione con il gameplay assicurando una certa compattezza difensiva. La scelta dovrebbe cadere infatti sugli schieramenti con linea difensiva a quattro, preferibilmente con due centrocampisti a fare filtro davanti, meglio ancora se CDC.

Potremo dunque puntare sul 4-2-3-1 o 4-4-2 (o 4-2-2-2), i moduli più utilizzati ad altissimi livelli: nel primo caso avremo due CDC capaci di fare grande schermo davanti alla difesa con anche il supporto dei COC laterali, nel secondo potremo scegliere tra due CC o due CDC, in grado comunque di rincorrere il portatore di palla avversario per evitare di uscire troppo frettolosamente con i difensori.