Turchia-Italia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TURCHIA-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Turchia-Italia

Turchia-Italia Data: 29 marzo 2022

29 marzo 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai 1 (1 e 501 HD digitale)

Streaming: Rai Play

L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo la deludente eliminazione dalle qualificazioni Mondiali contro la Macedonia del Nord e lo fa in amichevole contro la Turchia, in una gara che non ha valore ufficiale.

La formazione di Stefan Kuntz ha perso la sfida di qualificazione contro il Portogallo per 3-1, sfiorando il pari con il rigore sbagliato da Burak Yilmaz, prima del sigillo di Nunes.

Gli Azzurri, com'è noto, al Barbera di Palermo sono usciti sconfitti per 0-1 contro la Macedonia del Nord per il goal siglato da Trajkovski al 92'.

In questa pagina troverete tutto ciò che dovete sapere su Turchia-Italia: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO TURCHIA-ITALIA

La partita tra Turchia e Italia, in programma martedì 29 marzo 2022, verrà disputata alla 'Konya Buyuksehir Arena' di Konya. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE TURCHIA-ITALIA IN TV

Turchia-Italia verrà trasmessa in diretta TV in chiaro e in esclusiva dalla Rai: il canale di riferimento sarà Rai 1.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La coppia di telecronisti della Rai sarà formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro

TURCHIA-ITALIA IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Turchia e Italia potrà essere seguita in diretta streaming su Rai Play: basterà collegarsi al sito tramite PC o tramite l'app scaricabile sul proprio dispositivo mobile.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Turchia-Italia anche su GOAL, attraverso la nostra diretta testuale con statistiche e curiosità, e con la cronaca LIVE che vi accompagnerà minuto per minuto dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA-ITALIA

La Turchia scenderà in campo con un 4-4-2: Demiral in difesa con Soyuncu, Calhanoglu e Kokcu andranno in mediana, in avanti Yilmaz e Under.

Nell'Italia spazio a tanti volti "alternativi": da Cragno a Luiz Felipe, passando per Scamacca e Biraghi.

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu, Kutlu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz, Under. All. Kuntz

ITALIA (4-3-3): Cragno; De Sciglio, Luiz Felipe, Chiellini, Biraghi; Pellegrini, Tonali, Locatelli; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. All. Mancini