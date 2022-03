Tunisia-Mali dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TUNISIA-MALI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Tunisia-Mali

: Tunisia-Mali Data : 29 marzo 2022

: 29 marzo 2022 Orario : 21:30

: 21:30 Canale Tv : Mola

: Mola Streaming: Mola

Momento della verità per Tunisia e Mali. Nel match di ritorno dei playoff di qualificazione ai Mondiali, le due rappresentative africane conosceranno il proprio destino. I padroni di casa, spesso qualificati alla Coppa del Mondo, contro un team che non è mai riuscito a strappare il pass per la fase finale.

Nella sfida d'andata giocata lo scorso 25 marzo, la Tunisia è riuscita ad avere la meglio sul Mali per 1-0 in virtù della disastrosa prova di Sissako, autore dell'autogoal che ha dato il successo agli ospiti, per poi essere espulso quattro minuti dopo per fallo da ultimo uomo.

Come detto il Mali non ha mai raggiunto i Mondiali ed ora punta a qualificarasi per la prima volta, nonostante il difficile k.o in casa subito nella finale playoff d'andata. Per la Tunisia invece l'eventuale qualificazione rappresenterebbe la sesta partecipazione, di cui l'ultima nel 2018. La compagine nord-africana non ha però mai superato il primo turno.

Qui potrete trovare tutte le informazioni utili su Tunisia-Mali: dalla diretta tv alla diretta streaming, passando per le formazioni.

ORARIO TUNISIA-MALI

Tunisia-Mali, sfida di ritorno della finale playoff valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 è prevista martedì 29 marzo 2022 alle ore 21:30 italiane. Il match è in programma allo Stade Olympique de Radès di Rades, Tunisia.

DOVE VEDERE TUNISIA-MALI IN TV

Tunisia-Mali è disponibile in diretta su Mola, piattaforma che detiene i diritti delle qualificazioni africane ai Mondialio 2022: match disponibile in diretta tv gratis scaricando l'app dallo store delle moderne smart tv.

TUNISIA-MALI IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Tunisia e Mali è visibile anche in diretta streaming su Mola: in questo caso basterà scaricare l'app su smartphone o tablet, oppure semplicemente accedere al sito ufficiale tramite pc o notebook per assistere gratis alla gara di qualificazione ai Mondiali.

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA-MALI

TUNISIA (4-3-3): Ben Said; Drager, Ifa, Talbi, Haddadi; Ben Slimane, Skhiri, Laidouni; Msakni, Jaziri, Rafia.

MALI (4-3-3): Mounkoro; Haidara, Kouyaté, Sacko, Traoré; Haidara, Camara, Bissouma; Doumbia, Traoré, Koné.