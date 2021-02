Tuchel ha fatto rinascere il Chelsea: 4 vittorie consecutive e 4° posto in Premier

Dopo la vittoria nel monday night contro il Newcastle, il Chelsea è arrivato a quattro vittorie di fila e non succedeva dal novembre del 2019.

Il Chelsea è completamente rinato dopo la scelta di affidare la propria panchina a Thomas Tuchel. Dopo cinque partite di Premier League in carica come allenatore dei Blues, è giusto cominciare a dare i giusti meriti all'allenatore tedesco, che ha preso il posto di un deludente Lampard.

Full-time!

A professional performance to seal the win. Up to 4th 🔥💪#CHENEW pic.twitter.com/YcvLLsnfAL — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 15, 2021

Con la vittoria di ieri sera contro il Newcastle per due a zero, sono adesso quattro le vittorie consecutive del Chelsea in Premier League e cinque i risultati consecutivi di Tuchel. Nelle cinque partite da lui disputate, infatti, sono arrivati 13 punti sui 15 totali a disposizione.

Non accadeva dal novembre del 2019 che il Chelsea riuscisse a vincere quattro partite di fila. Ed in generale, considerate le prime cinque partite da nuovo allenatore dei Blues, soltanto Ancelotti e Sarri hanno saputo fare meglio di Tuchel nella storia, con 15 punti guadagnati in cinque giornate.

Adesso la squadra londinese si è portata al quarto posto della Premier League, appaiando la sorpresa West Ham. Sopra il Chelsea, soltanto il Leicester, il Manchester United ed il Manchester City che ormai pare in fuga.

Ma non è solo una questione di punti e di classifica. Tuchel ha anche fatto rinascere alcuni giocatori che con Lampard erano scomparsi. Partendo da Marcos Alonso fino ad arrivare a Timo Werner: ieri in goal contro il Newcastle dopo un digiuno che in Premier League durava dal 7 novembre scorso. Una infinità.

E la sua crescita si era già vista nelle ultime due partite, con tre assist timbrati per i compagni. Poi c'è Kepa, che ieri ha scalzato a sorpresa Mendy dalla porta. Lo spagnolo, il più criticato al Chelsea degli ultimi due anni, ha tirato fuori un partitone, tenendo ancora la porta inviolata.

Insomma, fila tutto liscio al Chelsea e la società non poteva essere più contenta alle porte degli ottavi di finale di Champions League, dove i Blues se la vedranno con la corazzata Atletico Madrid. Ma grazia a Tuchel, la partita sarà aperta a qualsiasi tipo di pronostico.