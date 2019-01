Troppi infortuni e problemi fisici: Micah Richards verso il ritiro a fine stagione a 30 anni

L'ex Manchester City e Fiorentina non gioca da oltre due anni e a fine stagione potrebbe decidere di ritirarsi: troppi problemi fisici in carriera.

Un inizio di carriera da predestinato, ma un presente ricco di difficoltà. E a soli 30 anni il ritiro sembra sempre più vicino. Micah Richards, ex Manchester City con un passato anche nella Fiorentina, secondo il 'Daily Mail' sarebbe a un passo dal ritiro, dopo non aver giocato una partita per oltre due anni: l'ultima sua presenza è nell'ottobre 2016.

Il contratto del classe 1988 con l'Aston Villa va in scadenza a fine anno, ma da 16 mesi il giocatore non viene convocato nemmeno per la panchina. A limitarlo è un persistente problema al menisco del ginocchio destro, per il quale i medici hanno sconsigliato sia al precedente tecnico Steve Bruce che all'attuale, Dean Smith, di convocarlo e metterlo in campo.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo il 'Daily Mail' la carriera di Richards starebbe quindi volgendo al termine, come avrebbe lui stesso confessato ad un amico. L'unica possibilità per il giocatore rimarrebbe quella di un contratto a gettone.

Richards è passato anche dalla Fiorentina nella stagione 2014/15, collezionando 19 presenze. Ha oltre 200 presenze in Premier League, più 13 presenze e un goal con la Nazionale Inglese. Nel 2012 è stato anche un titolare della nazionale olimpica a Londra 2012.

Ha anche vinto una Premier League nel 2012 contro il Manchester City, disputando 29 partite della cavalcata vincente sotto Roberto Mancini.