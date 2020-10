Troppa nebbia al Penzo: sospesa Venezia-Empoli

La partita era iniziata alle 16 e si è interrotta dopo 17 minuti nella ripresa. I 28 rimanenti verranno recuperati forse già domani.

Doveva essere una delle partite più seguite della giornata di Serie B, una delle capoliste contro una delle avversarie più pericolose. Eppure è stata visibile giusto per il primo tempo e qualche minuto. Poi la nebbia ha fermato - .

La sfida del Penzo è stata sospesa al 62' a causa della visuale. Di fatto, nessuno in campo riusciva a capirci molto. Ancora meno in : il goal di Forte del 2-0 non si è visto. E anche allo stadio qualcuno ha avuto difficoltà a riconoscere i marcatori.

Si ferma al minuto 62 #VeneziaEmpoli; Valeri sospende la gara sul 2-0 per i veneti.

La sfida sarà recuperata giocando i 28 minuti rimanenti pic.twitter.com/5lts7q3GPU — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) October 31, 2020

E così l'arbitro Paolo Valeri, dopo 62 minuti, ha deciso di fermare tutto. Una mezz'ora di attesa, poi arriva anche un blackout. E alla fine tutti negli spogliatoi. Basta così, per oggi.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', i 28 minuti rimanenti potrebbero essere recuperati domani alle 14.