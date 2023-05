Tripudio Luton: batte il Coventry ai rigori e vola in Premier League

La Championship porta in Premier League la sua terza squadra: raggiunge il Burnley e lo Sheffield United.

Il modo più emozionante possibile per ottenere una storica promozione, ma anche il più crudele in assoluto per veder andare in fumo quasi un anno di duro lavoro. Il Luton supera il Coventry nella finalissima di dei Playoff di Championship e si assicura l’approdo in Premier League.

Una gara, quella che ha visto protagoniste le due squadre come da tradizione a Wembley, che non ha lesinato emozioni e che ha decretato la sua vincitrice solo dopo la lotteria dei calci di rigore.

Il Luton, che si era classificato terzo in regular season, era riuscito a portarsi in vantaggio al 23’ quando era stato Clark a trafiggere Wilson con un gran sinistro dopo una giocata strepitosa di Adebayo.

Nella ripresa, al 66’, il pareggio del Coventry con Hamer che con una precisa conclusione di piatto dal limite, ha chiuso nel migliore dei modi una grande ripartenza.

Con risultato in parità al 90’ si prosegue con i tempi supplementari e al 117’ accade l’incredibile: clamoroso errore difensivo di Panzo, Taylor, da poco entrato in campo, recupera il pallone si invola verso Ben Wilson è lo trafigge di destro. Sarebbe il goal promozione, ma il direttore di gara annulla tutto per un fallo di mano (sarà la terza rete annullata del match). Si va ai calci di rigore.

Dal dischetto le due squadre sono perfette per i primi dieci tiri, ma il primo tentativo tra quelli ad oltranza è fatale al Coventry: Potts segna, mentre Dabo calcia alto.

Il Luton torna dunque nel massimo campionato inglese è lo fa dopo oltre trent’anni di attesa (allora, era il 1991, non si chiamava ancora Premier League).

E’ la terza ed ultima promossa dopo il Burnley e lo Sheffield United.