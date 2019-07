Trippier all'Atletico Madrid più vicino: escluso dai convocati per il ritiro

Il terzino inglese verso la Liga per 25 milioni di euro, il Tottenham è pronto a cedere anche Rose.

Nel mirino di e , Kieran Trippier sarà il nuovo rinforzo dell' di Simeone. Continua la rivoluzione dei Colchoneros, che dopo aver lasciato partire Juanfran, Godin, Griezmann, Rodri ed Hernandez, ha cominciato a darci dentro con il calciomercato in entrata.

Forte indizio sull'imminente approdo di Trippier all'Atletico Madrid l'esclusione dalla lista dei convocati per il ritiro: il 28enne inglese sposerà la squadra spagnola per 25 milioni di euro, così da ricoprire il ruolo di terzino destro titolare dopo la buona stagione con il .

Fuori dalla lista dei convocati del Tottenham anche Rose, in partenza, mentre sono presenti sia Aldeweireld, nel mirino della nell'ambito dell'affare che porterebbe Zaniolo a Londra, e sopratutto Eriksen, in scadenza di contratto nel 2020 e altro probabile partente.

La volontà del Tottenham è quella di cedere Eriksen quest'estate visto il no al rinnovo, ma il danese potrebbe lasciare gli Spurs a costo zero nel 2020: eventualità che Pochettino vuole ovviamente evitare per evitare di perderlo senza incassare cifre importanti.