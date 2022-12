E' ufficiale, la Roma cede Tripi al Mura: via a titolo definitivo a 20 anni

Il centrocampista classe 2002 lascia i giallorossi a titolo definitivo a quasi 21 anni: dal 2 gennaio 2023 giocherà nella massima serie slovena.

Operazione in uscita per la Roma che ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Filippo Tripi: il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo al Mura, nella massima serie slovena. Il calciatore si unirà in via ufficiale al suo nuovo club a partire dal 2 gennaio 2023.

La società giallorossa ha comunicato la buona riuscita dell'operazione attraverso un comunicato apparso sul proprio sito:

"L'AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con il Mura per la cessione a titolo definitivo di Filippo Tripi. Il calciatore si trasferirà nella squadra della massima serie slovena a partire dal 2 gennaio 2023. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Tripi ha collezionato due presenze in Prima Squadra, facendo il suo esordio in Cluj-Roma di Europa League nel novembre del 2020. Il Club augura a Filippo le migliori fortune per il futuro".

Cresciuto nel settore giovanile capitolino, Tripi ha percorso l'intera trafila dal 2010 al 2020. A livello di prima squadra, invece, il giocatore nativo di Roma non ha mai debuttato in Serie A.

I suoi unici gettoni di presenza, infatti, sono stati collezionati in Europa League nella stagione 2020/21: sei minuti contro il Cluj e otto contro il CSKA Sofia sotto la guida di Paulo Fonseca.

Agli ordini di José Mourinho, invece, Tripi non ha mai trovato sbocchi al punto che il suo unico frame con lo 'Special One' rimane la rete segnata in amichevole, lo scorso 16 luglio, contro la Portimonense.

E ora scorrono i titoli di coda perché dal 2 gennaio la sua nuova casa sarà la PrvaLiga e il Mura. A quasi 21 anni, un cambiamento decisamente radicale.