Tragedia per Luis Enrique: è morta la figlioletta di 9 anni

Dopo cinque mesi di lotta, la figlia di Luis Enrique non ce l'ha fatta: il ct aveva lasciato la Nazionale spagnola per stare vicino alla famiglia.

Xanita non ce l'ha fatta. Lutto nel mondo del calcio, ma sopratutto per la famiglia Luis Enrique, con l'ex tecnico della che ha annunciato la scomparsa della figlioletta di nove anni dopo cinque mesi durissimi in cui la piccola ha lottato con un tumore delle ossa.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Luis Enrique e la sua famiglia hanno confermato la notizia via social, ringraziando l'ospedale che in tutti i modi ha provato ad evitare la tragedia, così come tutti gli amici, i parenti e le tantissime persone vicine nelle ultime settimane.

Questo il triste messaggio diffuso sul web: