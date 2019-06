Tragedia sul Lago di Como, la svizzera Ismaili dispersa in acqua: domani nuove ricerche

La calciatrice svizzera Ismaili è scomparsa ieri nel lago di Como dopo un tuffo in acqua. Senza esito le prime ricerche, lunedì sarà usato un robot.

Tragedia nel mondo del calcio. Florijana Ismaili, stella della Nazionale svizzera e dello , si è tuffata nel Lago di Como e non è più riemersa. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la calciatrice si trovava a Musso quando il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri vero le 16.30.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Noleggiata una barca con un'amica, Ismaili si è tuffata nel lago senza riemergere, spingendo così la compagna di viaggio a chiamare immediatamente i soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro, interrompendo le ricerche solamente nella notte e riprendendole questa mattina.

Sul posto sono poi intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Menaggio, con la ragazza che al momento risulta ancora dispersa. Un fatto che ha scosso ovviamente lo Young Boys, con il club svizzero che ha comunicato di essersi già messo in contatto con la famiglia di Ismaili.

La speranza ovviamente è quella di ritrovare al più presto la ragazza, obiettivo per il quale i soccorritori lavorano ora senza sosta, così come riportato dalla Nazionale svizzera in un comunicato.

"La federcalcio svizzera e lo BSC Young Boys sono stati informati che Florijana Ismaili è scomparsa dopo un incidente avvenuto sabato pomeriggio sul lago di Como. Le ricerche della polizia continuano. Siamo molto preoccupati e non abbiamo perso la speranza sul fatto che tutto possa andare per il meglio. Siamo in stretto contatto con i familiari ma al momento non possiamo fornire ulteriori informazioni. Vi informeremo di nuovo non appena ne sapremo di più".

La prima giornata di ricerche, che proseguiranno domani, si è conclusa tuttavia senza esito, come riporta 'La Stampa'. Nella giornata di lunedì i vigili del fuoco dovrebbero avere a disposizione un robot in grado di scandagliare il fondo del Lago e di dare una mano importante per il ritrovamento della ragazza.