La Francia si ferma per la tragedia di Furiani: stop al calcio il 5 maggio

Il 5 maggio del 1992 18 persone persero la vita allo stadio Furiani di Bastia per il crollo di una tribuna provvisoria prima di Bastia-Marsiglia.

Il 5 maggio è una data che fa male a tutta la gente di Corsica. E' l'anniversario della Tragedia di Furiani, la più grave disgrazia sportiva avvenuta nell'isola. Una data che la Francia ricorderà per sempre dato che il Parlamento transalpino ha stabilito che quel giorno nel Paese non si giocheranno mai più partite di calcio professionistiche.

Il 5 maggio del 1992, in occasione dell'arrivo a Bastia dell'Olympique Marsiglia per la semifinale di Coppa di Francia, la capienza dello stadio Armand Cesari venne ampliata con delle tribune provvisorie che accogliessero 10.000 spettatori in più rispetto al solito.

Purtroppo, una parte di queste tribune cedette in diretta TV poco prima del calcio d'inizio, causando la morte di 18 persone e il ferimento di altre 2357. La partita non venne disputata, e la Coppa di Francia venne assegnata d'ufficio al Monaco, la vincente dell'altra semifinale, mentre due anni dopo otto persone vennero giudicate colpevoli dal tribunale francese per aver costruito le tribune senza il rispetto delle norme di sicurezza.

"Indu e stelle turchine

O quale hè chì a sà

E campane latine

L'anu viste passà

È tant'altre matine

Pienghjenu sempre avà"#PasDeMatchLe5mai pic.twitter.com/lqCFLd8PC9 — Rumanu Giorgi (@RumanuG) 5 maggio 2017

Per la Corsica il 5 maggio è un giorno di ricordo e di forte emozione, in memoria di una tragedia tanto tremenda quanto assurda. Nel 2012, in occasione del ventennale, la FFF stabilì di non far giocare alcuna partita ufficiale in tutta la Francia. Un'idea che non è stata più ripetuta, ma che in Corsica avrebbero voluto in qualche modo istituzionalizzare.

Sui social i tifosi del Bastia, e gli appassionati di calcio francese in generale, hanno fatto girare l'hashtag #PasDeMatchLe5Mai (Nessuna partita il 5 maggio). Fare in modo che il 5 maggio diventi il giorno della memoria del calcio francese, per non dimenticare mai. Appello finalmente raccolto dal Parlamento il 14 ottobre 2021.