Totti riflette sul futuro: "Magari in una squadra europea"

Francesco Totti, dopo il suo addio alla , non ha ancora trovato un nuovo ruolo ed una nuova squadra. Si sta godendo le vacanze con la sua famiglia, mentre valuta le offerte che arrivano al suo tavolo.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Ai microfoni di 'Sky Sportì Totti ha parlato proprio del suo futuro, facendo capire di essere aperto a tutto e di non aver ancora deciso.

"Non so ancora cosa farò, ho tante cose che posso fare e sto valutando, prenderò al volo la migliore occasione. In ? Sì, perché no. Oppure anche in qualche squadra europea. Ruolo? Non so, un ruolo generale. L'importante è lavorare. Non ho sentito nessuno della società della Roma dopo il mio addio".