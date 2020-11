Totti: "Mihajlovic mi voleva al Torino, ho smesso per rispetto della gente"

Francesco Totti rivela un retroscena relativo all'addio al calcio avvenuto nel 2017: "Mihajlovic voleva che lo raggiungessi al Torino".

Sono stati giorni difficili per Francesco Totti che ha da poco confessato di aver lottato contro il Coronavirus, fortunatamente superato dopo un iniziale momento di sconforto.

Sospiro di sollievo per l'ex capitano della , intervenuto in occasione della presentazione dell'autobiografia 'La partita della vita' del suo amico Sinisa Mihajlovic: proprio il tecnico serbo ha raccontato un retroscena di mercato morto sul nascere, ma comunque stimolante per gli appassionati.

"Ho provato a portarlo alla con Bianchi e poi al da allenatore. Gli ho parlato ma lui mi ha subito detto che dopo la Roma non sarebbe andato altrove. Giusto così. Io gli ho detto che non doveva fare nulla, avrebbe dato la palla agli altri che correvano al suo posto".

Versione confermata dallo stesso Totti, che ha anche ribadito l'importanza del rapporto con il popolo romanista nella sua scelta.