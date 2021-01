Totti in visita alla Cremonese, Braida: "Persona meravigliosa"

Visita al centro sportivo della Cremonese per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha accompagnato il suo assistito Luca Coccolo.

Vedere Francesco Totti in un centro sportivo diverso da Trigoria è un qualcosa che fa un certo effetto, ma il suo nuovo ruolo di procuratore della IT Scouting, la società da lui stesso fondata, lo porta per forza di cose lontano da quella che per anni è stata la sua ‘casa’.

L’ex capitano della , nelle scorse ore ha fatto visita al Centro Arvedi, ovvero il centro sportivo della .

Come riportato da ‘Sky’, la sua non è stata una semplice visita di cortesia, ma ha invece accompagnato Luca Coccolo, difensore cresciuto nella che si appresta ad iniziare un’avventura in grigio rosso e che fa parte della sua scuderia.

A fare gli onori di casa, il direttore generale della Cremonese Ariedo Braida.