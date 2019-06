Totti alla Sampdoria, Ferrero ci prova: "Può giocare insieme a De Rossi"

Ferrero vuole portare Totti alla Sampdoria ma l'ipotesi più probabile resta un ruolo in FIGC, UEFA o FIFA. Anche la Fiorentina è interessata.

E ora? Il giorno dopo la conferenza fiume con cui Francesco Totti ha salutato la americana iniziano le domande sul futuro dell'ex capitano giallorosso. Un futuro che peraltro potrebbe essere ancora nella Capitale, ma vestito d'azzurro.

L'ipotesi più probabile ad oggi infatti è che Totti, già scelto come ambasciatore dalla FIGC per , accetti il ruolo che fu di Gigi Riva in Nazionale lavorando a stretto contatto con Roberto Mancini.

Le offerte sul tavolo, come rivelato dallo stesso Totti, comunque non mancano. L'ultima è quella di Massimo Ferrero che, secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', lo vorrebbe alla anche come giocatore.

"France’, riprendiamoci la Roma insieme. Il calcio italiano vuole Totti. Se vuole venire alla Samp le porte sono aperte, può anche ricominciare a giocare. Io prenderei lui, De Rossi e Cassano ".

Alla Sampdoria peraltro Totti ritroverebbe Eusebio Di Francesco , esonerato dalla Roma solo qualche mese fa e che sta per diventare ufficialmente il nuovo allenatore blucerchiato.

Oltre alla Sampdoria per Totti, secondo 'Sky Sport', c'è pure l'ipotesi dove gli amici sono tanti: dal direttore sportivo Pradé a Montella , senza dimenticare il possibile ritorno di Gabriel Omar Batistuta nelle vesti di dirigente.

Infine, come riporta 'Il Messaggero', per Totti non è del tutto da escludere un ruolo di rappresentanza all'UEFA o alla FIFA dove il presidente Infantino stima molto l'ex capitano della Roma. Idea questa su cui Totti ha scherzato a margine della conferenza stampa al CONI.