Totti 'acquista' Ciciretti: firma con la CT Management

L'attaccante attualmente in forza al Napoli ha firmato con l'agenzia dell'ex capitano giallorosso.

Amato Ciciretti non ha ancora trovato una squadra, ma intanto un cambiamento importante per la sua carriera lo ha fatto: ha cambiato procura. E la nuova non è assolutamente di secondo piano.

L'attaccante ex , attualmente tesserato per il , si è unito alla CT Management, l'agenzia fondata e gestita da Francesco Totti.

Il classe 1993 ha trascorso gli ultimi mesi in prestito all’ , dopo aver giocato anche per e , sempre in prestito, da quando ha firmato col Napoli (con cui è ancora a zero presenze e zero panchine).

Per il suo futuro ha deciso di affidarsi a Totti&co. Non è il primo giocatore di A che sceglie la CT Management, visto che anche Caprari si è unito al roster nei giorni scorsi.